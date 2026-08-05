Petroleiro relata explosões em Ormuz, diz agência marítima

Um navio petroleiro relatou ter ouvido explosões ao atravessar o Estreito de Ormuz, próximo a Omã, informou nesta quinta-feira (6) a agência marítima britânica UKMTO, em meio às discussões sobre a administração dessa rota marítima estratégica no contexto da guerra no Oriente Médio.

“O comandante de um petroleiro informou ter ouvido duas explosões enquanto transitava pelo Estreito de Ormuz”, publicou na rede social X a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

“O relato confirma que a tripulação e a embarcação estão em segurança. Não houve registro de danos ambientais”, acrescentou a UKMTO. O incidente ocorreu cerca de 16 quilômetros a sudeste de Kumzar, em Omã.

O Irã, que assumiu o controle de fato do estreito desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, tem disparado contra embarcações que não seguem as rotas autorizadas por Teerã em Ormuz, uma passagem crucial para o transporte marítimo de hidrocarbonetos.

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