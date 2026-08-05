Petroleiro relata explosões em Ormuz, diz agência marítima
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Um navio petroleiro relatou ter ouvido explosões ao atravessar o Estreito de Ormuz, próximo a Omã, informou nesta quinta-feira (6) a agência marítima britânica UKMTO, em meio às discussões sobre a administração dessa rota marítima estratégica no contexto da guerra no Oriente Médio.
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“O comandante de um petroleiro informou ter ouvido duas explosões enquanto transitava pelo Estreito de Ormuz”, publicou na rede social X a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
“O relato confirma que a tripulação e a embarcação estão em segurança. Não houve registro de danos ambientais”, acrescentou a UKMTO. O incidente ocorreu cerca de 16 quilômetros a sudeste de Kumzar, em Omã.
O Irã, que assumiu o controle de fato do estreito desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, tem disparado contra embarcações que não seguem as rotas autorizadas por Teerã em Ormuz, uma passagem crucial para o transporte marítimo de hidrocarbonetos.
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