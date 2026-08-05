Alphabet reestrutura divisão de IA do Google

O Google anunciou nesta quarta-feira (5) uma ampla reorganização de sua área de inteligência artificial: Demis Hassabis deixará a gestão cotidiana para se dedicar aos desenvolvimentos mais avançados da IA e à estratégia de longo prazo.

A Alphabet, controladora do Google, comunicou a saída de vários pesquisadores de primeiro escalão, em um momento em que o grupo enfrenta dificuldades para acompanhar concorrentes como OpenAI e Anthropic.

Hassabis, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2024 e cofundador da DeepMind, deixará a direção operacional do Google DeepMind, laboratório responsável pelo desenvolvimento dos modelos de IA Gemini.

O britânico passará a ser presidente dessa divisão e diretor científico da Alphabet, a fim de se dedicar, segundo escreveu em uma mensagem aos funcionários, ao avanço da “inteligência artificial geral” (AGI, na sigla em inglês), estágio que, em sua avaliação, está “ao alcance” e no qual a IA teria capacidades comparáveis às do cérebro humano.

A mudança “me permitirá concentrar na estratégia de longo prazo e acelerar os avanços científicos, incluindo aprofundar meu trabalho na Isomorphic para ajudar a curar doenças”, escreveu Hassabis em uma publicação nas redes sociais.

O gigante de Mountain View, na Califórnia, tem demonstrado dificuldades para manter o ritmo dos líderes do setor.

O novo modelo de destaque do Google, o Gemini 3.5 Pro, inicialmente prometido para junho, ainda não foi lançado, enquanto concorrentes como OpenAI (ChatGPT) e Anthropic (Claude) apresentaram vários modelos considerados mais eficazes.

As ações da Alphabet caíram cerca de 4% nesta quarta-feira após o anúncio.

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