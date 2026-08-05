Mohamed Salah é recebido por multidão na Turquia e veste camisa do Trabzonspor

Recebido como um herói, o astro egípcio Mohamed Salah, livre no mercado desde sua saída do Liverpool, chegou à Turquia nesta quarta-feira (5) para assinar com o Trabzonspor, que o convenceu oferecendo um contrato de quase 20 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual).

O atacante de 34 anos desembarcou de manhã cedo no aeroporto Atatürk, em Istambul, sendo recebido do lado de fora por centenas de torcedores eufóricos, segundo relatos de jornalistas da AFP.

"Venho direto do trabalho. Eu trabalho à noite e estou pronto para emendar uma segunda noite em claro por Mohamed Salah", declarou à AFP Abdul Kerim Yervan, torcedor do Trabzonspor, ao lado de uma faixa que descrevia o egípcio como um "presente de Allah".

"Modo Salah ativado", havia publicado anteriormente o Trabzonspor na rede social X, compartilhando fotos do jogador a bordo de um avião particular vestindo a camisa azul e grená da equipe do Mar Negro.

O clube de Trebizonda (nordeste do país), classificado para a fase de playoffs da Liga Europa, anunciou na terça-feira que havia iniciado "negociações" com o astro egípcio, que deixou o Liverpool após nove temporadas repletas de títulos e gols.

- Exame médico em Istambul -

Salah passou por exames médicos nesta quarta-feira em Istambul antes de voar para Trebizonda à tarde, onde foi recebido por uma multidão ainda maior, orientada a não usar sinalizadores para não perturbar o tráfego aéreo.

O atacante assina um contrato de duas temporadas e receberá 17 milhões de euros por ano, segundo vários veículos de imprensa turcos.

"Estou realmente feliz... e ansioso para treinar com a equipe. Onde quer que eu vá, ganho ou tento ganhar algo... Espero que possamos conquistar grandes feitos na liga e também na Copa da Europa", declarou o egípcio em meio ao barulho de sua chegada a Trebizonda, enquanto seu clube dava as "boas-vindas ao Rei do Egito" no X.

Depois de passar pelas ligas egípcia, suíça, italiana e inglesa, o quarto colocado na classificação da Bola de Ouro 2025 se prepara para conhecer a Süper Lig, onde deve desempenhar um papel de destaque na próxima temporada, ao lado do artilheiro nigeriano Victor Osimhen (Galatasaray), do belga Leandro Trossard (Besiktas) e do atacante inglês Mason Greenwood, que chegou ao Fenerbahçe em meados de julho.

Campeão turco pela última vez em 2022, o Trabzonspor é o único clube que faz frente a Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, os três grandes de Istambul.

Salah chega com status de lenda tanto na seleção egípcia (68 gols em 121 jogos), que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quanto no Liverpool, com 257 gols e 123 assistências em 442 partidas por todas as competições.

Contratado junto à Roma em 2017, o 'Faraó' teve, no entanto, uma última temporada bem abaixo de seus padrões habituais, sem que isso abalasse sua popularidade às margens do Mersey e do Nilo.

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