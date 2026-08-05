Favorito, Zverev perde em sua estreia contra Griekspoor no Masters 1000 de Montreal

O alemão Alexander Zverev, grande favorito, foi eliminado nesta quarta-feira (5) em sua estreia no Masters 1000 do Canadá pelo holandês Tallon Griekspoor, que o venceu com parciais de 6-7 (7/3), 6-2 e 6-4 na segunda rodada.

Atual campeão de Roland Garros e finalista de Wimbledon há menos de um mês, Zverev havia chegado ao Canadá como o principal favorito ao título após as ausências do número um do mundo, Jannik Sinner, do sérvio Novak Djokovic e do espanhol Carlos Alcaraz.

O alemão, campeão do torneio em 2017, havia sido dispensado de disputar a primeira rodada e estreava contra um rival com quem protagonizou vários duelos muito acirrados nas últimas temporadas.

Depois de perder um primeiro set equilibrado no tie-break, Griekspoor respondeu a essa expectativa com uma atuação sólida, venceu a segunda parcial por 6-2 e concretizou a virada ao vencer por 6-4 no terceiro set, protagonizando uma das maiores surpresas do torneio.

O revés freia as aspirações de Zverev de aproveitar uma chave desfalcada de várias das principais figuras do circuito para se aproximar novamente do topo do ranking da ATP, no qual caiu para a terceira posição na segunda-feira.

O alemão também buscava somar pontos importantes na temporada norte-americana em quadra dura antes do US Open, último Grand Slam da temporada, que será disputado a partir do final de agosto.

Às vésperas de sua estreia, Zverev havia chamado a atenção com suas críticas ao calendário da ATP e ao novo formato dos torneios Masters 1000, que se estendem por quase duas semanas.

O alemão considerou que essa duração provoca um desgaste excessivo e explicou que essa é uma das razões pelas quais jogadores como Sinner e Djokovic optaram por não competir em Montreal.

Apesar de admitir que não espera apresentar seu melhor nível no Canadá após um breve descanso depois de Wimbledon, Zverev havia afirmado que precisava de ritmo de competição para chegar em melhores condições ao Masters de Cincinnati, a próxima parada antes do US Open.

--- Resultados do Masters 1000 de Montreal (Masculino)

Segunda rodada:

Tallon Griekspoor (HOL) x Alexander Zverev (ALE/N.1) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) x Raphaël Collignon (BEL/N.32) 6-4, 6-3

Thiago Tirante (ARG) x Taylor Fritz (EUA/N.7) 7-5, 6-3

Hubert Hurkacz (POL) x Alejandro Tabilo (CHI/N.25) 6-4, 7-6 (7/4)

Casper Ruud (NOR/N.9) x Juan Manuel Cerundolo (ARG) 6-1, 6-2

João Fonseca (BRA/N.22) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6 (7/3), 7-5

Zizou Bergs (BEL/N.31) x Sebastián Báez (ARG) 3-6, 6-3, 6-2

Ben Shelton (EUA/N.5) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 7-5

Rafael Jodar (ESP/N.20) x Corentin Moutet (FRA) 4-6, 6-1, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.11) x Nicolás Mejía (COL) 7-6 (10/8), 6-2

Mariano Navone (ARG) x Valentin Vacherot (MON/N.14) 1-6, 6-3, 6-3

Arthur Fils (FRA/N.18) x Zachary Svajda (EUA) 6-4, 3-6, 6-1

Cameron Norrie (GBR) x Ignacio Buse (PER/N.29) 6-3, 6-3

Nuno Borges (POR) x Tomás Etcheverry (ARG/N.26) 6-4, 6-2

Arthur Rinderknech (FRA/N.23) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-7 (5/7), 6-4, 6-4

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