Parte de um foguete da SpaceX colidiu com a Lua, segundo cientistas

Parte de um foguete da SpaceX, com tamanho aproximado ao de um ônibus, caiu na Lua, como estava previsto, informaram cientistas nesta quarta-feira (5), depois que um telescópio no Chile registrou uma nuvem de destroços.

A colisão, que não foi intencional, não representou nenhum risco para a Terra e deve ter deixado uma cratera na superfície lunar, que as agências espaciais, incluindo a Nasa, ainda esperam conseguir documentar.

Os cientistas previam que o segundo estágio do foguete Falcon 9 atingiria a superfície da Lua por volta das 6h35 GMT (3h35 em Brasília) desta quarta-feira.

E foi exatamente isso que aconteceu, informou o Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês) nas redes sociais, com base em registros do Very Large Telescope.

O telescópio "detectou linhas espectrais", uma espécie de "impressões digitais químicas", de "gás de sódio e lítio na nuvem de impacto, que permaneceu entre cinco e dez minutos após a colisão", explicou o observatório.

"É provável que o sódio tenha se originado do solo lunar, enquanto o lítio pode ter vindo do próprio foguete", acrescentou a instituição.

Segundo observadores científicos, o impacto, a 8.690 km por hora, "era inevitável".

Ao compartilhar a publicação do Observatório Europeu do Sul, Benjamin Fernando, do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, disse à AFP: "Posso confirmar que o impacto ocorreu".

O foguete Falcon 9, da SpaceX, empresa de Elon Musk, foi lançado em janeiro de 2025 transportando dois módulos de pouso lunar.

Seu propulsor retornou à Terra, mas o estágio superior permaneceu no espaço para impulsionar os módulos em sua trajetória rumo à Lua.

Em geral, nesse tipo de missão, a SpaceX realiza uma manobra para garantir que o segundo estágio "esteja em condições seguras, de acordo com as normas e os regulamentos pertinentes", explicou Julianna Scheiman, diretora de Ciência da Nasa e de Programas Dragon na SpaceX, durante uma entrevista coletiva na segunda-feira.

A Nasa espera estabelecer em breve uma missão humana permanente na Lua e, por isso, é fundamental compreender melhor o comportamento dos detritos espaciais em órbita lunar.

A Lua é frequentemente atingida por detritos espaciais, incluindo meteoroides. Colisões provocadas por objetos artificiais, porém, são menos comuns.

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