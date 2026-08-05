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Com vários reservas, PSG perde (3-0) amistoso contra o Mallorca, da 2ª divisão espanhola

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Repórter
05/08/2026 18:57

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O Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Mallorca, clube da segunda divisão espanhola, em seu primeiro jogo de preparação, nesta quarta-feira (5), no estádio Son Moix, em Palma. 

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Sem poder contar com os jogadores que disputaram a Copa do Mundo, o técnico espanhol Luis Enrique foi obrigado a escalar uma equipe muito jovem, incluindo Axel Koukaba (de 16 anos) e David Boly (de 17), entre outros, ao lado de alguns pilares como o goleiro russo Matvey Safonov e o atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. 

Tendo retornado de férias apenas na segunda-feira, o capitão do PSG, o brasileiro Marquinhos, e os portugueses João Neves, Vitinha e Nuno Mendes não viajaram para as Ilhas Baleares. 

O campeão mundial espanhol Fabián Ruiz, o marroquino Achraf Hakimi e os franceses Barcola, Doué, Dembélé, Zaïre-Emery e Hernández retornarão nos próximos dias. 

Contra o Mallorca, os parisienses começaram bem, chegando a acertar o travessão numa tentativa de Ibrahim Mbaye, mas foram surpreendidos um minuto depois, quando Zito Luvumbo superou Safonov chutando com pouco ângulo (21').

Depois, a equipe voltou a sofrer um baque após uma bola perdida por Illia Zabarnyi, que proporcionou um contra-ataque aos donos da casa, convertido por Jan Virgili com um toque por cobertura (40').

A entrada do goleiro Lucas Chevalier no segundo tempo não impediu que o capitão do Mallorca, Antonio Raíllo, ampliasse a vantagem com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio (51').

Depois de um segundo jogo de preparação no sábado contra o Manchester United em Gotemburgo, na Suécia, os bicampeões europeus terão dois títulos em disputa.

Vão jogar a Supercopa da Europa contra o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, em Salzburgo na próxima quarta-feira, e depois enfrentarão o Lens, campeão da Copa da França, no estádio Bollaert, pelo Troféu dos Campeões, no dia 16 de agosto.

A estreia na Ligue 1 está prevista para o domingo, 23 de agosto, no Parque dos Príncipes, contra o Rennes.

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bur-lle/pm/ma/aam/m

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