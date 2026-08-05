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Copom reduz taxa Selic pela quarta vez e juros recuam a 14% a.a.

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Repórter
05/08/2026 18:57

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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu nesta quarta-feira (5) sua taxa básica de juros pela quarta vez consecutiva, a dois meses das eleições de outubro.

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A taxa Selic, uma das mais altas do mundo, caiu de 14,25% para 14% ao ano, informou o Copom em comunicado.

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ll/jm/am

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