Newcastle nomeia Matthias Jaissle como seu novo treinador

O Newcastle United designou Matthias Jaissle como seu novo técnico após a saída de Eddie Howe, anunciou o clube da Premier League inglesa nesta quarta-feira (5).

Jaissle, de 38 anos e ex-jogador da seleção alemã sub-21, comandou anteriormente o saudita Al-Ahli, mas não tem experiência no comando de um clube de elite europeia.

"É uma honra incrível me tornar técnico do Newcastle United", disse Jaissle. "Este é um dos maiores clubes do futebol europeu, com uma história, uma identidade e uma torcida únicas, e estou entusiasmado para vivenciar em primeira mão essa paixão e essa conexão", acrescentou.

Jaissle foi forçado a encerrar sua carreira como jogador aos 25 anos devido a uma lesão.

Seu primeiro trabalho como técnico foi no austríaco Liefering, equipe que ele levou ao segundo lugar na segunda divisão, igualando a melhor posição na história do clube.

O alemão assumiu o comando do Red Bull Salzburg em 2021, conquistando dois títulos consecutivos do Campeonato Austríaco, além da Copa da Áustria.

Em seguida, ele foi para ao Al-Ahli em 2023 e levou a equipe à conquista da Liga dos Campeões da Ásia em 2025 e 2026.

Howe, que passou cinco anos no Newcastle United, reergueu um clube que havia perdido o rumo nas últimas décadas.

Ele substituiu Steve Bruce em novembro de 2021 e conquistou a Copa da Liga inglesa em março de 2025, vencendo o Liverpool na final para garantir o primeiro grande título dos 'Magpies' desde 1969.

O ex-técnico do Bournemouth também levou o Newcastle à classificação para a Liga dos Campeões da Europa em 2023 e 2025.

No entanto, prejudicado pela transferência de grande repercussão de seu atacante Alexander Isak para o Liverpool, Howe se viu sob pressão quando os 'Magpies' terminaram em 12º lugar na Premier League na temporada passada, com 17 derrotas em 38 jogos.

Por outro lado, o Newcastle chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas foi eliminado pelo Barcelona com um placar agregado de 8 a 3.

Desde então, o clube ficou enfraquecido com as saídas do meio-campista italiano Sandro Tonali para o Tottenham e do atacante inglês Anthony Gordon para o Barcelona.

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