EUA reembolsou cerca de US$ 100 bilhões em tarifas de Trump

O governo dos Estados Unidos reembolsou cerca de 100 bilhões de dólares (R$ 511 bilhões) em tarifas desde que a Suprema Corte anulou a maior parte dessas cobranças em uma decisão proferida neste ano, segundo documentos judiciais aos quais a AFP teve acesso nesta quarta-feira (5).

O valor representa cerca de 60% dos aproximadamente 166 bilhões de dólares (R$ 849 bilhões) que o governo do presidente Donald Trump arrecadou depois de usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para impor as tarifas.

Os reembolsos foram destinados aos importadores que haviam pago essas tarifas.

Trump utilizou essa lei para impor tarifas a parceiros comerciais desde seu retorno à Casa Branca, em 2025, mas a mais alta corte do país decidiu, em fevereiro passado, que o presidente havia excedido sua autoridade, impondo um duro revés à política econômica do mandatário.

A decisão, no entanto, não afetou as tarifas setoriais, voltadas especialmente para produtos como aço, alumínio, cobre e madeira para construção.

Um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês) afirmou que, de acordo com os documentos judiciais divulgados na terça-feira, até 31 de julho haviam sido aceitos para processamento "aproximadamente 128,68 bilhões de dólares em reembolsos, tanto potenciais quanto certificados".

Desse total, cerca de 100 bilhões de dólares já haviam sido encaminhados ao Departamento do Tesouro para pagamento, acrescentou o funcionário.

Desde a decisão da Suprema Corte, em fevereiro, Trump anunciou novas tarifas contra dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos, o que deu origem a novas ações judiciais.

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