Rybakina vence Kasatkina e avança à 3ª rodada do WTA 1000 de Toronto
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A cazaque Elena Rybakina, que busca destronar a bielorrussa Aryna Sabalenka do topo do tênis feminino, avançou nesta quarta-feira (5) para a terceira rodada do WTA 1000 de Toronto.
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Rybakina, segunda colocada no ranking mundial, venceu a australiana Daria Kasatkina por 6-3, 5-7, 6-4, em uma partida de 2 horas e 33 minutos na quadra central da cidade canadense.
A cazaque chegou ao WTA 1000 de Toronto buscando tirar de Sabalenka a liderança do ranking feminino, posto que a bielorrussa ocupa desde outubro de 2024.
Para conseguir isso, ela precisa conquistar o título em Toronto pela primeira vez e torcer para que Sabalenka não chegue às oitavas de final.
Aryna Sabalenka lidera o ranking com 8.550 pontos, enquanto Rybakina soma 8.056.
A cazaque, campeã do Aberto da Austrália ao derrotar a número um do mundo, enfrentará na próxima fase a americana Ann Li (31ª).
--- Resultados dos jogos desta quarta-feira do WTA 1000 de Toronto:
2ª rodada (simples feminino):
Jessica Pegula (EUA/N.3) x Magdalena Frech (POL) 3-6, 6-3, 6-2
Elena Rybakina (CAZ/N.2) x Daria Kasatkina (AUS) 6-3, 5-7, 6-4
Taylor Townsend (EUA) x Marie Bouzková (CZE/N.21) 7-6 (7/4), 7-5
Belinda Bencic (SUI/N.12) x Sloane Stephens (EUA) 6-3, 6-1
Ann Li (EUA/N.28) x Kayla Cross (CAN) 7-6 (7/2), 6-3
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