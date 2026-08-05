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Termina erupção do Vulcão de Fogo, que forçou evacuação maciça na Guatemala

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AFP
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Repórter
05/08/2026 17:35

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A erupção do Vulcão de Fogo, que forçou a retirada de mais de 1.700 pessoas da base da montanha na Guatemala, terminou nesta quarta-feira (5), informou o Instituto Nacional de Vulcanologia.

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O processo eruptivo começou na segunda-feira sem que tenham sido registradas vítimas ou danos em estruturas. "Após acumular 50 horas desde seu início (...), a erupção terminou", destacou a entidade em um comunicado.

A instituição acrescentou que o vulcão voltou a "níveis normais" de atividade após a potente erupção que também obrigou a declarar alerta vermelho, o de máxima periculosidade, nos departamentos de Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, vizinhos ao vulcão de 3.763 metros de altitude.

No entanto, advertiu que persistem "ameaças", como avalanches de material vulcânico que descem pelas ladeiras da montanha e a dispersão de cinzas, pelo que pediu que sejam tomadas precauções para o tráfego aéreo.

"Recomenda-se ativar os protocolos de resposta e gestão de risco pertinentes", informou o organismo oficial.

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hma/axm/cjc/mvv/am

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