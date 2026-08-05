Forças de segurança da Nigéria resgatam mais de 300 reféns

O governo da Nigéria anunciou nesta quarta-feira (5) a libertação de mais de 300 reféns, entre eles 163 moradores de uma mesma aldeia no oeste do país, sequestrados no início do ano.

Os sequestros para extorsão cometidos por grupos criminosos, organizações jihadistas e quadrilhas armadas se tornaram uma grave crise de segurança na Nigéria, especialmente nas regiões norte e central, onde a presença do Estado é limitada.

Em fevereiro, supostos combatentes jihadistas atacaram a aldeia de Woro, no estado de Kwara, perto da fronteira com o Benin. Durante o ataque, mataram mais de 150 pessoas e levaram um número ainda indeterminado de moradores.

"O presidente Bola Ahmed Tinubu celebra o bem-sucedido resgate de 308 cidadãos nigerianos sequestrados em diferentes ataques ocorridos nos estados de Níger e Kwara", afirmou o porta-voz da Presidência, Bayo Onanuga.

Segundo ele, 163 dos resgatados eram de Woro e outros 145 do estado de Níger.

As forças de segurança localizaram as vítimas em uma área de floresta do Parque Nacional do Lago Kainji.

Onanuga afirmou que se tratou da "maior operação de resgate realizada em um único dia" na história do país.

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