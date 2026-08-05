Luis Figo pede renúncia de Infantino, a quem chama de 'desonesto'

O português Luís Figo, ex-jogador do Real Madrid e do Barcelona, pediu a renúncia de Gianni Infantino, a quem classificou como "desonesto", juntando-se às vozes críticas ao presidente da Fifa.

Infantino luta para obter apoio após uma forte reação contrária ao seu plano de abrir competições da Fifa, inclusive a Copa do Mundo, a investidores privados, por meio da empresa FIFA Forward Enterprise.

O plano desencadeou uma avalanche de críticas a Infantino e foi rejeitado por três confederações continentais, o que obrigou o chefe da Fifa a abandonar a ideia.

Em uma tentativa de recuperar apoio após sua iniciativa controversa, Infantino manteve conversas com outros dirigentes da Fifa no Marrocos nesta quarta-feira, segundo informou uma fonte à AFP.

No entanto, o ex-atacante da seleção portuguesa aumentou a pressão sobre o dirigente ítalo-suíço ao atacar o plano e exigir sua renúncia.

"Eu poderia escrever 10 mil palavras sobre os problemas da Fifa. Mas a solução precisa de apenas três: Infantino deve sair", escreveu Figo no jornal britânico Daily Mail.

"Amei o futebol durante toda a minha vida. Fui jogador profissional por 20 anos. E acreditem: cruzei com alguns canalhas na minha época de jogador", explicou.

"Mas o que vi exposto nos últimos 10 dias foi o comportamento mais baixo, enganoso e covardemente egoísta - movido pelo interesse próprio - que já testemunhei na minha vida", disparou Figo.

Infantino havia defendido sua proposta afirmando que ela aumentaria as receitas de todas as federações-membro da Fifa.

No entanto, sua tentativa de aprovar o acordo às pressas, sem consultar as associações de futebol de todo o mundo, somada à preocupação com a possibilidade de realizar uma Copa do Mundo ampliada a cada dois anos, em vez de a cada quatro, desencadeou uma forte reação contrária.

"O homem que faria isso, um homem que tentaria forçar mudanças tão grandes apenas para se enriquecer a si próprio e aos seus amigos, é um vestígio do futebol do passado e não deveria ter lugar no seu futuro", sentenciou Figo.

"Vários altos dirigentes da Fifa, entre eles o ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, criticaram duramente o comportamento de Infantino.

Figo, que desistiu da corrida à presidência da Fifa em 2015, quer que Infantino renuncie imediatamente, em vez de esperar para tentar a reeleição no próximo ano.

O ex-jogador de 53 anos concluiu: "Ele perdeu o apoio de seus altos dirigentes, dos seus conselheiros mais próximos, da grande maioria das pessoas que dedicam as suas vidas a este esporte e até, ao que parece, do vencedor do Prêmio da Paz da Fifa [Donald Trump]. Já é tarde para salvar a sua dignidade, mas não é tarde para salvar o futebol. Ele deve sair. Agora", concluiu.

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