Goleiro uruguaio Rochet passa por cirurgia e desfalca Inter

O goleiro uruguaio Sergio Rochet passou por uma cirurgia na terça-feira (4) devido a uma lesão nas costas, informou seu clube, o Internacional de Porto Alegre, após sua condição de reserva na seleção uruguaia durante a Copa do Mundo de 2026 ter sido muito questionada.

Rochet disputou sua última partida pelo time gaúcho em meados de maio, embora tenha sido convocado pela 'Celeste' para o Mundial da América do Norte, após ser titular habitual nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Ele apresenta um quadro de lombalgia, que vem sendo monitorado pelo departamento médico desde maio", detalhou o Inter num comunicado, sem especificar o tempo de recuperação do goleiro.

Rochet, de 33 anos, sofre com dores desde o aquecimento de uma partida entre sua equipe e o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

"Desde então, o jogador tem realizado tratamento" e "teve restrições durante o período em que esteve convocado para a seleção do Uruguai", informou o Inter.

Fernando Muslera foi o titular da 'Celeste' na Copa do Mundo, em detrimento de Rochet.

Muslera, de 40 anos e jogador do clube argentino Estudiantes de La Plata, foi alvo de críticas por erros que custaram caro em sua quinta Copa do Mundo.

Na última partida do Uruguai na fase de grupos do torneio, uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, Rochet entrou em campo após o intervalo, depois que Muslera pediu para ser substituído, segundo o então treinador Marcelo Bielsa.

O argentino deixou o cargo da 'Celeste' após essa eliminação precoce.

O Internacional ocupa a 16ª posição no Brasileirão 2026, à beira da zona de rebaixamento.

Rochet disputou 11 das 21 partidas do clube no campeonato.

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