João Fonseca vence Tsitsipas e avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Montreal

O tenista brasileiro João Fonseca derrotou o grego Stefanos Tsitsipas em sets diretos, nesta quarta-feira (5) e avançou para a terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

O jovem carioca, de 19 anos, venceu por 7-6 (7/3) e 7-5, em uma hora e 50 minutos de partida, em sua estreia na quadra central do torneio.

Em sua segunda participação no Masters do Canadá, após ter sido eliminado na primeira rodada no ano passado, Fonseca fez valer a força de seu saque e aproveitou os três break points que teve a seu favor.

"Acho que sou um João mais maduro (em relação ao que disputou o torneio no ano passado), embora soubesse que seria difícil", disse o brasileiro, atual número 27 do ranking mundial.

"Fiz boas devoluções e coloquei pressão nele, mas foi uma questão de confiança e, sim, com 6-5 eu estava pronto para sacar para o jogo", acrescentou, após derrotar o ex-número três do mundo.

João Fonseca destacou a evolução mental que vivenciou desde a temporada passada, graças aos confrontos com grandes nomes do circuito, como o alemão Alexander Zverev, o americano Ben Shelton e o sérvio Novak Djokovic.

"Isso me ajudou muito a entender como aplicar minha força mental e até que ponto ela é uma das minhas maiores armas, assim como o meu físico", explicou.

Fonseca melhorou seu retrospecto nos torneios Masters 1000 desta temporada para 8 vitórias e 5 derrotas, e pretende superar as quartas de final alcançadas em Montecarlo, em abril, quando foi eliminado por Zverev.

Seu próximo adversário em Montreal será o vencedor do confronto desta quarta-feira entre o norueguês Casper Ruud e o argentino Juan Manuel Cerúndolo.

--- Resultados do Masters 1000 de Montreal (Masculino)

Segunda rodada:

João Fonseca (BRA/N.22) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6 (7/3), 7-5

Zizou Bergs (BEL/N.31) x Sebastián Báez (ARG) 3-6, 6-3, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.11) x Nicolás Mejía (COL) 7-6 (10/8), 6-2

Mariano Navone (ARG) x Valentin Vacherot (MON/N.14) 1-6, 6-3, 6-3

Nuno Borges (POR) x Tomás Etcheverry (ARG/N.26) 6-4, 6-2

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