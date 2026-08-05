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Neymar se envolve em confusão na vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil

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Repórter
05/08/2026 14:51

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"Eliminados! Eliminados!", gritava Neymar, enquanto dançava de forma provocativa, em meio a um bate-boca com torcedores e dirigentes do Remo após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil. 

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Depois do episódio, ocorrido na noite de terça-feira (4), o astro foi duramente criticado por um dirigente do time de Belém.

"Esse vagabundo desse Neymar que é idolatrado por um monte de crianças, fez as palhaçada dele aqui e ainda vem provocar", disse a jornalistas Antônio Carlos Teixeira, presidente do clube, que jogava em casa. 

"A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!", acrescentou Teixeira, indignado.

Neymar, de 34 anos, entrou em campo após o intervalo e, aos 74 minutos, deu a assistência para o gol de Rony que garantiu a vitória do Santos por 1 a 0, no jogo de volta do confronto.

Com a vitória, a equipe paulista garantiu a classificação para a próxima fase após empatar em 0 a 0 no jogo de ida. 

O público entoou gritos contra o astro desde o aquecimento. 

Neymar reagiu mandando beijos em tom de deboche para as arquibancadas, e a tensão aumentou até o momento da provocação no túnel de acesso aos vestiários. 

O atacante, aos gritos, batia no escudo do Santos, e torcedores derrubaram uma das barreiras de proteção, sem que a situação se agravasse, segundo vídeos que viralizaram nas redes sociais. 

"Obrigado pelo carinho, Belém!", ironizou Neymar no Instagram, acompanhado de emojis de risada. 

Segundo a imprensa, ele pode ser punido pela justiça desportiva pelo incidente.

No ano passado, o atacante foi muito criticado por uma discussão que teve à beira do campo com um torcedor do Santos que o chamou de "mercenário", em meio a uma má fase do 'Peixe'. 

O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain pediu desculpas na ocasião. 

O próximo jogo do Santos será no domingo, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos ocupa a 15ª posição e luta para evitar o rebaixamento.

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erc/ll/raa/aam/yr

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