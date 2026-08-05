Neymar se envolve em confusão na vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil
compartilheSIGA
"Eliminados! Eliminados!", gritava Neymar, enquanto dançava de forma provocativa, em meio a um bate-boca com torcedores e dirigentes do Remo após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Depois do episódio, ocorrido na noite de terça-feira (4), o astro foi duramente criticado por um dirigente do time de Belém.
"Esse vagabundo desse Neymar que é idolatrado por um monte de crianças, fez as palhaçada dele aqui e ainda vem provocar", disse a jornalistas Antônio Carlos Teixeira, presidente do clube, que jogava em casa.
"A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!", acrescentou Teixeira, indignado.
Neymar, de 34 anos, entrou em campo após o intervalo e, aos 74 minutos, deu a assistência para o gol de Rony que garantiu a vitória do Santos por 1 a 0, no jogo de volta do confronto.
Com a vitória, a equipe paulista garantiu a classificação para a próxima fase após empatar em 0 a 0 no jogo de ida.
O público entoou gritos contra o astro desde o aquecimento.
Neymar reagiu mandando beijos em tom de deboche para as arquibancadas, e a tensão aumentou até o momento da provocação no túnel de acesso aos vestiários.
O atacante, aos gritos, batia no escudo do Santos, e torcedores derrubaram uma das barreiras de proteção, sem que a situação se agravasse, segundo vídeos que viralizaram nas redes sociais.
"Obrigado pelo carinho, Belém!", ironizou Neymar no Instagram, acompanhado de emojis de risada.
Segundo a imprensa, ele pode ser punido pela justiça desportiva pelo incidente.
No ano passado, o atacante foi muito criticado por uma discussão que teve à beira do campo com um torcedor do Santos que o chamou de "mercenário", em meio a uma má fase do 'Peixe'.
O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain pediu desculpas na ocasião.
O próximo jogo do Santos será no domingo, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos ocupa a 15ª posição e luta para evitar o rebaixamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
erc/ll/raa/aam/yr