Inter e Milan empatam (1-1) em amistoso na Austrália

O amistoso de pré-temporada entre a Inter de Milão e seu grande rival, o Milan, disputado nesta quarta-feira em Perth, na Austrália, terminou empatado em 1 a 1.

Diante de 52.310 torcedores, a Inter, atual campeã da Serie A, saiu na frente com um gol do lateral-esquerdo Federico Dimarco no início do segundo tempo (52').

No entanto, o atacante francês Christopher Nkunku converteu um pênalti nos minutos finais, selando o empate entre as duas equipes da capital lombarda.

O novo técnico do Milan, Ruben Amorim, terá de continuar esperando por sua primeira vitória, já que seu trabalho começou no mês passado com um empate em 2 a 2 em um amistoso contra o Celtic, em Glasgow.

"Foi bom ganhar ritmo de jogo e me senti bem", disse o meio-campista 'rossonero' Luka Modric.

"É bom ter esse tipo de partida para se preparar para a temporada. Acho que fizemos muitas coisas boas e espero que possamos continuar evoluindo", acrescentou o croata.

A partida desta quarta foi a primeira do Milan desde a morte de Franco Baresi, que foi capitão do time durante uma era de ouro nas décadas de 1980 e 90.

Antes do jogo, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do lendário zagueiro, com os jogadores de ambas as equipes de braços dados.

O Milan dará sequência à sua pré-temporada enfrentando o Chelsea em Jacarta, no sábado.

Já a Inter de Milão, que derrotou o Manchester City nos pênaltis em Hong Kong no último sábado, permanecerá em Perth para enfrentar a Juventus no mesmo dia.

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