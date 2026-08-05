Seis membros da mesma família são assassinados em Honduras por supostos vínculos com tráfico

Seis membros da mesma família morreram a tiros no norte de Honduras, informaram as autoridades nesta quarta-feira (5), que atribuíram o ataque a supostos vínculos com o tráfico de drogas.

Máfias de tráfico de drogas e de pessoas, entre outros grupos criminosos, operam em Honduras. A taxa de homicídios é de 24 por 100 mil habitantes, quase quatro vezes a média global, segundo a ONU.

A polícia informou que um grupo armado invadiu uma casa na noite de terça-feira no município de Olanchito, 180 km ao norte de Tegucigalpa, e matou a tiros cinco homens e uma mulher.

O incidente "está ligado ao crime organizado. Eles tinham vínculos com o narcotráfico", disse à AFP Lorenzo Lara, chefe de polícia da região.

Três das vítimas são suspeitas de tráfico de drogas e a casa havia sido denunciada como ponto de desmonte de motos roubadas, segundo Wilber Mayes, porta-voz da Polícia Nacional.

Duas pessoas morreram no local baleadas com armas de fogo curtas; as demais morreram no hospital, informaram as autoridades.

Em 21 de maio, 19 pessoas morreram em uma aldeia no município de Trujillo, no norte do país, uma área assolada por gangues que se apoderam de fazendas para o cultivo de óleo de palma africano e lutam pelo controle de rotas de tráfico de drogas.

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