EUA destina novos recursos para o combate ao ebola

Os Estados Unidos destinaram mais de 242 milhões de dólares (R$ 1,23 bilhão) adicionais para combater a epidemia de ebola, que se intensifica na República Democrática do Congo (RDC), anunciou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (5).

Com esses recursos, a ajuda concedida por Washington supera 500 milhões de dólares (R$ 2,55 bilhões), segundo o comunicado, que chama outros países a aumentarem suas contribuições.

O governo de Donald Trump foi criticado por suas medidas de restrição de viagens e por estabelecer um centro de quarentena no Quênia para seus cidadãos, ações contestadas na Justiça.

O anúncio do novo financiamento coincide com a visita à RDC do diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que no sábado alertou para o avanço do surto e pediu o reforço da resposta sanitária.

A RDC declarou em 15 de maio, com várias semanas de atraso, a décima sétima epidemia de ebola no país africano de mais de 100 milhões de habitantes.

As autoridades confirmaram 3.874 casos, incluindo 1.751 mortes, desde o início da epidemia.

A febre hemorrágica viral é transmitida pelo contato próximo e fluidos corporais infectados. Não existe vacina nem tratamento aprovados contra a rara cepa Bundibugyo, responsável por essa nova epidemia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb/llb/ad/cr/jc/am