Atacante ucraniano Mudryk volta a jogar pelo Chelsea após 21 meses de suspensão

O atacante ucraniano Mykhailo Mudryk jogou nesta quarta-feira (5) pela primeira vez desde a suspensão por doping que o manteve afastado dos gramados por quase dois anos, na derrota do Chelsea para a Juventus de Turim por 1 a 0 em Hong Kong.

O jogador dos 'Blues' entrou em campo para substituir o senegalês Nicolas Jackson já na reta final (82') neste amistoso de pré-temporada.

O gol da vitória da equipe italiana foi marcado pelo kosovar Edon Zhegrova (68').

A federação inglesa autorizou o retorno de Mudryk no final de julho, após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA) que permitiu a desistência do recurso apresentado pelo ucraniano ao TAS. Ele havia sido suspenso por quatro anos depois que um exame revelou a presença de uma baixa concentração de meldonium, uma substância proibida.

O ponta-esquerda de 25 anos, contratado pelo Chelsea junto ao Shakhtar Donetsk em janeiro de 2023 por mais de 100 milhões de dólares (R$ 514 milhões na cotação atual), não jogava desde o dia 10 de novembro de 2024.

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