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Internacional

Bayer Leverkusen contrata lateral Miguel Gutiérrez após saída de Grimaldo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/08/2026 13:41

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O Bayer Leverkusen anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do lateral-esquerdo espanhol Miguel Gutiérrez até 2031. 

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Na equipe da Bundesliga, Gutiérrez terá a missão de fazer a torcida esquecer Alejandro Grimaldo, campeão mundial pela Espanha e também lateral-esquerdo, que foi contratado pelo Atlético de Madrid. 

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, o novo reforço do Bayer chega vindo do Napoli, da Serie A, por um valor que, segundo a imprensa, chega a 26 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual). 

O jogador de 25 anos disputou cinco partidas na campanha que levou a Espanha à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. 

Grimaldo, campeão mundial na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, que conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha integrando o elenco de Xabi Alonso no Leverkusen, com uma campanha invicta na temporada 2023-24, se transferiu para o Atlético de Madrid em junho.

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dwi/iga/mmy/aam/aa

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