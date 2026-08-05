Bayer Leverkusen contrata lateral Miguel Gutiérrez após saída de Grimaldo
compartilheSIGA
O Bayer Leverkusen anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do lateral-esquerdo espanhol Miguel Gutiérrez até 2031.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na equipe da Bundesliga, Gutiérrez terá a missão de fazer a torcida esquecer Alejandro Grimaldo, campeão mundial pela Espanha e também lateral-esquerdo, que foi contratado pelo Atlético de Madrid.
Revelado nas categorias de base do Real Madrid, o novo reforço do Bayer chega vindo do Napoli, da Serie A, por um valor que, segundo a imprensa, chega a 26 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual).
O jogador de 25 anos disputou cinco partidas na campanha que levou a Espanha à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Grimaldo, campeão mundial na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, que conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha integrando o elenco de Xabi Alonso no Leverkusen, com uma campanha invicta na temporada 2023-24, se transferiu para o Atlético de Madrid em junho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dwi/iga/mmy/aam/aa