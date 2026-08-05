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Internacional

Arsenal pagará cerca de R$ 518 milhões por Bruno Guimarães

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/08/2026 12:53

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O Arsenal teria chegado a um acordo com o Newcastle para a transferência do volante brasileiro Bruno Guimarães por 75 milhões de libras (cerca de R$ 518 milhões na cotação atual), segundo informaram vários veículos de imprensa nesta quarta-feira (5). 

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O futuro do meio-campista da Seleção Brasileira tem sido alvo de uma longa novela nas últimas semanas, desde que veio à tona seu desejo de deixar o Newcastle para se transferir ao Arsenal, atual campeão do Campeonato Inglês. 

Guimarães, de 28 anos, que chegou ao Newcastle vindo do Lyon em 2022, marcou nove gols e deu oito assistências pelo time do norte da Inglaterra em todas as competições na temporada passada. 

Após um período de descanso depois da decepcionante campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o meia se juntou ao Newcastle na pré-temporada que o clube realiza na Espanha. 

Assim, parece cada vez menos provável que Guimarães esteja com o Newcastle quando a equipe iniciar sua campanha na Premier League, jogando em casa contra o Liverpool, no dia 23 de agosto. 

O Arsenal começa sua luta pelo bicampeonato contra o Coventry, no Emirates Stadium, em 21 de agosto.

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jw/pi/iga/erl/aam/yr

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