Exército israelense bombardeia sul do Líbano em meio a negociações em Roma

O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (5), que lançou bombardeios no sul do Líbano em resposta, segundo afirmou, a uma violação do cessar-fogo pelo grupo pró-iraniano Hezbollah, enquanto os dois países realizam negociações em Roma.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), uma pessoa morreu e onze ficaram feridas em um bombardeio israelense que "alcançou o teto de uma sala de oração no cemitério" de Tebnine.

Esses novos bombardeios ocorrem enquanto Líbano e Israel realizam negociações em Roma sob os auspícios dos Estados Unidos, focadas na mobilização do exército libanês em "zonas-piloto" evacuadas por Israel — sob a condição do desarmamento do Hezbollah, que este se recusa a aceitar.

O Exército israelense anunciou que iniciou "ataques direcionados no sul do Líbano em resposta a uma flagrante violação do cessar-fogo pela organização terrorista Hezbollah", e mencionou particularmente Al Mansuri, localizada cerca de nove quilômetros ao sul de Tiro e dez quilômetros ao norte de Israel.

Em 22 de junho, o município informou aos moradores que eles poderiam retornar às suas casas, mas pediu que evitassem a parte da cidade localizada dentro da "zona de segurança" estabelecida por Israel.

Essa zona no sul do Líbano designa uma faixa de território onde as forças israelenses continuam suas operações.

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