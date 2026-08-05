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Candidato progressista Abdul El-Sayed vence primárias democratas no Michigan

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Repórter
05/08/2026 12:41

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O candidato de esquerda Abdul El-Sayed venceu as primárias democratas de terça-feira no Michigan para concorrer ao Senado americano em novembro, segundo projeções divulgadas pela NBC e pela CNN nesta quarta-feira (5).

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A vitória de El-Sayed representa uma derrota para o establishment democrata, que apoiou a veterana política Haley Stevens nesta disputa interna do partido para as eleições legislativas de meio de mandato.

O médico, de 41 anos, fez campanha contra a influência dos grandes doadores e das organizações pró-Israel na política americana.

O vencedor democrata neste estado com mais de 10 milhões de habitantes, no norte do país, enfrentará o republicano Mike Rogers pelo assento deixado vago pelo democrata Gary Peters, que está se aposentando. 

O Partido Democrata espera recuperar a maioria no Senado em novembro, e o assento em Michigan, onde o presidente Donald Trump venceu em 2024, é fundamental.

A vitória de El-Sayed representa uma vitória para a ala progressista dos democratas, que obteve vários triunfos nas primárias recentes em Nova York e Colorado. Ele recebeu o apoio de figuras como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

Ao serem anunciados os resultados, Trump ironizou a vitória de um candidato que ele qualifica como "comunista", e considerou que é "uma notícia excelente para os republicanos". 

Por sua vez, Abdul El-Sayed fez um apelo noite de terça-feira para "recompor" o campo democrata, "seja qual for a magnitude de nossas divergências".

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str-rle/ube/llb/cr/mr/yr/aa

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