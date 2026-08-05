SpaceX despenca em Wall Street após publicação de seus resultados
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A gigante espacial SpaceX operava em queda na bolsa de Nova York nesta quarta-feira (5), no dia seguinte à publicação de seus primeiros resultados trimestrais, pois os gastos com a inteligência artificial reacenderam o ceticismo dos investidores.
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Após cair mais de 12% nas primeiras negociações, a ação da joia da coroa de Elon Musk operava em queda de 8,35% a 114,84 dólares por volta das 14h10 GMT (11h10 de Brasília), o que significou cerca de 140 bilhões de dólares (R$ 714,6 bilhões) em valor de mercado evaporados.
A empresa superou amplamente as expectativas com seus primeiros resultados públicos desde sua estreia na bolsa, em junho.
Publicado na terça-feira após o fechamento de Wall Street, seu balanço financeiro mostrou um faturamento de praticamente o dobro no segundo trimestre.
A perda líquida recuou para 541 milhões de dólares (R$ 2,76 bilhões), muito melhor que as previsões dos analistas.
Mas, ao mesmo tempo, investiu no trimestre 18,4 bilhões de dólares (R$ 93,9 bilhões), dos quais US$ 15,8 bilhões (R$ 80,6 bilhões) foram destinados à IA.
"Estes gastos de investimento parecem encaminhados a experimentar uma forte expansão em 2027", destacaram, em nota, os analistas do Deutsche Bank.
Esta perspectiva inquieta alguns investidores preocupados com as quantias colossais necessárias para o desenvolvimento da inteligência artificial e as incertezas sobre o retorno dos investimentos.
Após uma estreia na bolsa em 12 de junho em uma operação recorde que lhe reportou 85,7 bilhões de dólares (R$ 435,5 bilhões), a ação da SpaceX perdeu aproximadamente metade de seu valor desde seu máximo de junho.
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