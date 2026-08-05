Áustria bate seu recorde absoluto de calor pelo segundo dia consecutivo
compartilheSIGA
A Áustria bateu, nesta quarta-feira (5), pelo segundo dia consecutivo, seu recorde absoluto de calor, com 41,2°C registrados em Bad Deutsch-Altenburg (leste), anunciou o serviço meteorológico GeoSphere Austria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O recorde nacional anterior, estabelecido na véspera, com 41°C na estação de Viena-Stammersdorf, durou apenas um dia, no contexto da onda de calor que os cientistas associam às mudanças climáticas.
Estes registros superam o recorde nacional anterior, de 40,5°C, alcançado em 8 de agosto de 2013, também na estação de Bad Deutsch-Altenburg, no leste do país.
O último repique das temperaturas se soma a um período já por si só excepcional de calor e precipitações escassas nos últimos meses, com vários recordes locais superados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bg/pc/pb/mvv/aa