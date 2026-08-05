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Áustria bate seu recorde absoluto de calor pelo segundo dia consecutivo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/08/2026 11:41

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A Áustria bateu, nesta quarta-feira (5), pelo segundo dia consecutivo, seu recorde absoluto de calor, com 41,2°C registrados em Bad Deutsch-Altenburg (leste), anunciou o serviço meteorológico GeoSphere Austria.

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O recorde nacional anterior, estabelecido na véspera, com 41°C na estação de Viena-Stammersdorf, durou apenas um dia, no contexto da onda de calor que os cientistas associam às mudanças climáticas.

Estes registros superam o recorde nacional anterior, de 40,5°C, alcançado em 8 de agosto de 2013, também na estação de Bad Deutsch-Altenburg, no leste do país.

O último repique das temperaturas se soma a um período já por si só excepcional de calor e precipitações escassas nos últimos meses, com vários recordes locais superados.

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bg/pc/pb/mvv/aa

Tópicos relacionados:

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