Incêndios perto de Atenas causaram 'grave dano ambiental', diz primeiro-ministro

Os incêndios que atingiram os subúrbios ao oeste de Atenas causaram "um grave dano ambiental", disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a regeneração natural" depois do "grave dano ambiental" sofrido pela vegetação e floresta que arderam durante cinco dias, disse.

Desde sexta-feira, cerca de 11 mil hectares foram reduzidos a cinzas a oeste da capital grega, especialmente em torno de Porto Germeno, no Golfo de Corinto, disse Mitsotakis no final de uma reunião dedicada às medidas de emergência para as áreas afetadas.

Segundo imagens da televisão pública ERT, equipes de engenheiros dos ministérios do Meio Ambiente e da Proteção Civil chegaram às localidades afetadas.

Os habitantes começam a voltar para suas casas após as evacuações ordenadas nos últimos dias pelas autoridades gregas.

Depois de cinco dias de combates ferozes contra as chamas, "a situação na região está muito melhor", disse o porta-voz dos bombeiros, Vassilios Vathrakoyannis, à AFP nesta quarta-feira.

No entanto, "os bombeiros permanecem em alerta máximo para gerir áreas onde ainda há fumaça", afirmou.

Um novo incêndio deflagrou nesta quarta-feira em uma zona industrial perto do aeroporto internacional de Atenas, a leste da capital, mas o prefeito de Koropi, Dimitris Kiousis, garantiu à ERT que o fogo estava "sob controle".

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