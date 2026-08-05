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Grego guarda corpo do pai no congelador para receber aposentadoria

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Repórter
05/08/2026 11:19

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Um grego de 55 anos foi preso por ter ocultado o corpo do pai por dois anos e meio para continuar recebendo sua aposentadoria, informou nesta quarta-feira (5) a agência de notícias grega Ana. 

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O homem foi detido em Mistras, no sul do país, perto de Esparta, e confessou os fatos. 

Ele contou que o pai, de 90 anos, havia morrido de causas naturais e que o colocou em um congelador para seguir recebendo a pensão, afirmou a polícia em um comunicado. 

No início da investigação, o detido disse que o pai tinha ido morar em Atenas, mas, durante uma busca, a polícia encontrou o cadáver. 

Ele estava no porão de um hotel fechado utilizado apenas como residência, segundo o comunicado policial. 

O detido deverá ser apresentado à Justiça nesta quarta-feira, de acordo com a Ana.

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hec/yap/erl/pc/jc/aa

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