Grego guarda corpo do pai no congelador para receber aposentadoria

Um grego de 55 anos foi preso por ter ocultado o corpo do pai por dois anos e meio para continuar recebendo sua aposentadoria, informou nesta quarta-feira (5) a agência de notícias grega Ana.

O homem foi detido em Mistras, no sul do país, perto de Esparta, e confessou os fatos.

Ele contou que o pai, de 90 anos, havia morrido de causas naturais e que o colocou em um congelador para seguir recebendo a pensão, afirmou a polícia em um comunicado.

No início da investigação, o detido disse que o pai tinha ido morar em Atenas, mas, durante uma busca, a polícia encontrou o cadáver.

Ele estava no porão de um hotel fechado utilizado apenas como residência, segundo o comunicado policial.

O detido deverá ser apresentado à Justiça nesta quarta-feira, de acordo com a Ana.

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