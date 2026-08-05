Drone com 'artefato explosivo' encontrado em aeroporto na Alemanha

Um drone com "artefato explosivo" foi encontrado perto de um avião de carga ucraniano no aeroporto de Leipzig-Halle, na Alemanha, informaram a polícia e a Promotoria nesta quarta-feira (5).

O drone foi descoberto por um funcionário do terminal, indicaram as autoridades, acrescentando que a polícia utilizou um robô para retirar o detonador.

Um avião teve que abortar seu pouso no aeroporto e, em seguida, colidiu no ar com um objeto desconhecido, mas depois aterrissou em outro terminal em segurança, informou o governo.

Vários aviões com pouso previsto no local tiveram de ser desviados para outros aeroportos.

Um avião "aparentemente colidiu" com outro objeto no momento em que voltava a ganhar altitude após não ter conseguido aterrissar no Leipzig/Halle, temporariamente fechado antes da descoberta do drone, confirmou o Ministério do Interior alemão.

Apesar do impacto, o avião conseguiu aterrissar no aeroporto de Hanôver, também utilizado pelas forças armadas, pela Otan e para o transporte de carga com destino à Ucrânia, informou o porta-voz do ministério, Leonard Kaminski, em entrevista coletiva em Berlim.

A Alemanha e outros países europeus têm observado drones sobrevoando locais sensíveis, como aeroportos, bases militares e instalações industriais.

Autoridades desse país, que apoia militarmente a Ucrânia, suspeitam que muitos desses incidentes são orquestrados pela Rússia.

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