Drone com 'artefato explosivo' encontrado em aeroporto na Alemanha
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Um drone com "artefato explosivo" foi encontrado perto de um avião de carga ucraniano no aeroporto de Leipzig-Halle, na Alemanha, informaram a polícia e a Promotoria nesta quarta-feira (5).
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O drone foi descoberto por um funcionário do terminal, indicaram as autoridades, acrescentando que a polícia utilizou um robô para retirar o detonador.
Um avião teve que abortar seu pouso no aeroporto e, em seguida, colidiu no ar com um objeto desconhecido, mas depois aterrissou em outro terminal em segurança, informou o governo.
Vários aviões com pouso previsto no local tiveram de ser desviados para outros aeroportos.
Um avião "aparentemente colidiu" com outro objeto no momento em que voltava a ganhar altitude após não ter conseguido aterrissar no Leipzig/Halle, temporariamente fechado antes da descoberta do drone, confirmou o Ministério do Interior alemão.
Apesar do impacto, o avião conseguiu aterrissar no aeroporto de Hanôver, também utilizado pelas forças armadas, pela Otan e para o transporte de carga com destino à Ucrânia, informou o porta-voz do ministério, Leonard Kaminski, em entrevista coletiva em Berlim.
A Alemanha e outros países europeus têm observado drones sobrevoando locais sensíveis, como aeroportos, bases militares e instalações industriais.
Autoridades desse país, que apoia militarmente a Ucrânia, suspeitam que muitos desses incidentes são orquestrados pela Rússia.
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