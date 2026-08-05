Contratações no setor privado dos EUA ficam abaixo das expectativas em julho

As contratações no setor privado dos Estados Unidos ficaram significativamente abaixo das expectativas em julho, segundo dados da ADP divulgados nesta quarta-feira (5).

Em particular, setores como lazer e hotelaria registraram cortes de vagas.

O crescimento do emprego no setor privado totalizou 44.000 no mês passado, abaixo dos 75.000 previstos pelos analistas.

Esses números são acompanhados de perto antes da divulgação do relatório oficial de emprego do governo, prevista para o início da sexta-feira.

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