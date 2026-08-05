Fabricante de drones russo ferido em explosão de carro (imprensa)

O CEO de uma fábrica russa de drones ficou gravemente ferido pela "explosão de um carro", anunciou nesta quarta-feira (5) a imprensa estatal, em um aparente segundo atentado em poucos dias contra um dirigente do setor de defesa na Rússia.

Vladimir Tkachuk, de 35 anos, é fundador da Uraldronzavod, com sede em Ecaterimburgo. Segundo o jornal russo Kommersant, seu Mercedes explodiu em Bolshoi Istok.

A empresa é conhecida por produzir a família "Upyr", de pilotagem por visão remota (FPV, na sigla em inglês), que a Rússia utiliza em operações na Ucrânia.

Tkachuk já havia sido fotografado mostrando seus drones ao presidente russo, Vladimir Putin.

A Ucrânia vem atacando individualmente várias figuras da defesa e do aparato militar russos desde que Moscou enviou tropas à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na semana passada, o diretor e fundador de outra fábrica russa de drones foi ferido por disparos, em um incidente que os investigadores descreveram como "tentativa de assassinato".

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