Netanyahu diz que Israel discorda do plano dos EUA para Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país discorda do plano apoiado pelos Estados Unidos que prevê o desarmamento do movimento islamista Hamas e a posterior retirada de Israel do território palestino.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite de terça-feira, Netanyahu disse que a equipe de Trump "acredita que pode alcançar o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza".

"Estamos verificando isso. Eles nos enviaram um rascunho: não concordamos com ele, não é o nosso rascunho. Enviamos nossos comentários", acrescentou.

Netanyahu se reuniu na segunda-feira com o Conselho da Paz apoiado pelos Estados Unidos e recebeu garantias de que o Exército israelense só seria obrigado a abandonar suas posições atuais em Gaza depois que o Hamas fosse desarmado.

No entanto, o primeiro-ministro está sob crescente pressão de aliados de sua coalizão de extrema direita para que rejeite o acordo.

Dois ministros solicitaram na terça-feira uma nova votação sobre o plano porque consideram que se afasta do que foi debatido inicialmente.

As pressões exercidas pelos Estados Unidos sobre Israel para limitar os ataques em Gaza antes de uma retirada parcial parecem começar a dar resultado.

Segundo a imprensa israelense, as tropas receberam ordens de aguardar autorização do chefe do Estado-Maior para qualquer ataque seletivo no território palestino, exceto em caso de "perigo iminente".

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