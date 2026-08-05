Ceuta alerta que situação dos menores migrantes é 'insustentável'
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O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertou nesta quarta-feira (5) que o número de crianças migrantes que permanecem no enclave espanhol no norte da África após a crise migratória é "insustentável".
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Cerca de 72 mil migrantes entraram em Ceuta na semana passada, a grande maioria a nado ou a pé, dos quais cerca de 70 mil já retornaram ao Marrocos, segundo dados das autoridades espanholas.
"Neste momento, a capacidade de acolhimento de menores em Ceuta está 2.600% acima de seu limite crítico", declarou Vivas na televisão pública, estimando que cerca de 1.100 estejam atualmente sob os cuidados da cidade autônoma.
"É uma situação absolutamente insustentável", acrescentou Vivas, membro do Partido Popular, principal partido de oposição ao governo espanhol do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez.
"Ainda há menores nas nossas ruas, e isso é uma prioridade, uma grande preocupação", afirmou Miguel Ángel Pérez, delegado do governo na cidade autônoma.
Vivas, que afirmou que Ceuta permanece "em estado de alerta", apelou ao resto da Espanha por ajuda para lidar com as consequências da crise.
"Ceuta atravessa uma situação absolutamente crítica e pedimos ajuda, pedimos a assistência do resto da Espanha, através daqueles que detêm o Poder Executivo, ou seja, o governo nacional, para lidar com o que foi, e todos reconhecem, inclusive o próprio primeiro-ministro, um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha", afirmou.
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