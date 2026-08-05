Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de 100 mortos por inundações e deslizamentos na Índia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/08/2026 08:01

compartilhe

SIGA

Inundações e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas de monção deixaram mais de 100 mortos desde julho na Índia, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (5).Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas alagadas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Embora a monção traga todos os anos chuvas das quais os agricultores dependem, cientistas afirmam que a mudança climática está tornando esse fenômeno cada vez mais irregular, imprevisível e fatal em todo o sul da Ásia. 

O estado de Assam, no nordeste, é um dos mais afetados e já registra pelo menos 87 mortos, segundo o chefe do governo regional, Himanta Biswa Sarma. Só em seu distrito de Sivasagar, cerca de 47 pessoas morreram, enquanto várias áreas continuam debaixo d’água. 

No estado de Kerala, o chefe de governo, V. D. Satheesan, afirmou que pelo menos 15 pessoas perderam a vida e sete estão desaparecidas após vários dias de fortes chuvas. Mais de 300 acampamentos abrigam cerca de 10.000 pessoas. 

O vizinho Sri Lanka também sofreu chuvas incomumente intensas, que tiraram a vida de pelo menos oito pessoas desde segunda-feira, segundo o centro de gerenciamento de desastres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-pjm/abh/ane/arm/erl/jc

Tópicos relacionados:

clima desmoronamento inundacoes meteorologia srilanka

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay