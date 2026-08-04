Homem armado foi preso em campo de golfe de Trump

Um homem armado foi preso no campo de golfe de Donald Trump em Los Angeles, dois dias antes da visita desta terça-feira do presidente americano ao local para participar de um jantar de arrecadação de fundos organizado pelo Comitê Nacional Republicano, informaram autoridades.

Identificado como Jeanine John Taele, 38, o suspeito foi visto por agentes federais "caminhando pela área do campo, tirando fotos e gravando vídeos, e aparentando observar as atividades de planejamento de segurança", informou o gabinete do xerife.

Durante a prisão, os agentes apreenderam um carregador de 16 cartuchos que continha munição de ponta oca. Eles revistaram em seguida o carro do suspeito e encontraram uma pistola carregada e um carregador adicional com munição de ponta oca.

Investigadores do departamento do xerife e da unidade antiterrorismo do FBI também revistaram a residência de Taele, onde encontraram armas, um colete à prova de balas, carregadores de alta capacidade, munição, dois rádios e "cadernos que continham afirmações preocupantes".

A promotoria do condado de Los Angeles vai decidir se apresentará acusações contra o suspeito.

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