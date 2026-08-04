Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem armado foi preso em campo de golfe de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 23:39

compartilhe

SIGA

Um homem armado foi preso no campo de golfe de Donald Trump em Los Angeles, dois dias antes da visita desta terça-feira do presidente americano ao local para participar de um jantar de arrecadação de fundos organizado pelo Comitê Nacional Republicano, informaram autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Identificado como Jeanine John Taele, 38, o suspeito foi visto por agentes federais "caminhando pela área do campo, tirando fotos e gravando vídeos, e aparentando observar as atividades de planejamento de segurança", informou o gabinete do xerife.

Durante a prisão, os agentes apreenderam um carregador de 16 cartuchos que continha munição de ponta oca. Eles revistaram em seguida o carro do suspeito e encontraram uma pistola carregada e um carregador adicional com munição de ponta oca.

Investigadores do departamento do xerife e da unidade antiterrorismo do FBI também revistaram a residência de Taele, onde encontraram armas, um colete à prova de balas, carregadores de alta capacidade, munição, dois rádios e "cadernos que continham afirmações preocupantes".

A promotoria do condado de Los Angeles vai decidir se apresentará acusações contra o suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-md/des/cr/vel/lb

Tópicos relacionados:

eua golfe taele trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay