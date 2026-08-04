Novo comissário quer levar a MLS ao 'próximo nível'

O novo comissário da Major League Soccer (MLS), Larry Berg, disse nesta terça-feira (4) que a liga americana de futebol está pronta para avançar ao "próximo nível" e que está empolgado para tentar elevar seu patamar.

Berg, coproprietário e executivo do Los Angeles FC, foi eleito para o cargo na segunda-feira.

"Temos esta grande oportunidade de alcançar o próximo nível na MLS", disse Berg em sua coletiva de imprensa de apresentação em Nova York. "Liderar esse esforço é um sonho de toda a vida".

Os proprietários de franquias da MLS escolheram Berg como o terceiro comissário da história da liga. Ele sucederá Don Garber, que assumiu após Doug Logan em 1999.

Garber permanecerá no cargo pelo restante do ano e, com a chegada de Berg em 1º de janeiro, passará a ocupar a posição de presidente da liga.

Berg deixou claro que sua missão é continuar impulsionando o crescimento da competição, após três décadas de um trabalho que ele considera bom.

"A parte de infraestrutura se sobressaiu. Temos os alicerces. Temos os estádios, temos as instalações de treinamento, temos as academias", afirmou.

"Se conseguirmos acrescentar sobre isso um pouco de visão de futuro e outras coisas que nos façam mais atraentes e competitivos, acredito que estaremos em uma posição excelente", acrescentou.

- Os desafios -

A liga, que nos últimos anos recebeu estrelas consagradas como Lionel Messi, Antoine Griezmann e Robert Lewandowski, quer capitalizar a visibilidade que o futebol ganhou nos Estados Unidos após a realização da Copa do Mundo.

A MLS também está entrando em um período de mudanças, já que passará do seu atual calendário, de fevereiro a dezembro, para uma temporada alinhada à das ligas europeias.

A mudança incluirá uma temporada realizada de fevereiro a maio de 2027, denominada "MLS Sprint Season". Isso abrirá caminho para o início da temporada 2027–2028 em julho de 2027, que terminará com a MLS Cup em maio de 2028.

Outras questões que Berg terá que abordar incluem propostas de alteração nas regras de elenco e de teto salarial, um novo convênio coletivo com os jogadores e um novo acordo de direitos de transmissão, já que o contrato atual com a Apple TV termina em meados de 2029.

Durante a gestão de Garber, a MLS superou desafios financeiros importantes nos anos 2000, foi ampliada para 30 clubes e viu a construção de 26 novos estádios de futebol.

- Desejo por mudanças -

Cinco clubes estão agora avaliados em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões na cotação atual), segundo a Forbes. Um deles é o Inter Miami de Messi, que tem David Beckham como coproprietário e manda seus jogos no novo Nu Stadium, em Miami.

Os outros são LAFC, LA Galaxy, Atlanta United e New York City FC.

De acordo com as regras da liga, Berg deve abrir mão de sua participação societária no LAFC, clube que ajudou a levar à elite após a conquista da MLS Cup de 2022 e do Supporters' Shield como equipe com a melhor campanha geral nas temporadas regulares de 2019 e 2022.

Berg disse que estará aberto às opiniões de proprietários, jogadores, funcionários e patrocinadores sobre como a MLS deve evoluir.

Várias partes interessadas na liga "querem mudanças. As formas como buscam essas mudanças são diferentes, suas prioridades são diferentes", afirmou o novo comissário. "Mas as pessoas querem fazer a liga avançar e querem estar totalmente envolvidas. Meu trabalho é encontrar a melhor maneira de fazer isso".

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