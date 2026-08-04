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Alcaraz desiste do Masters 1000 de Cincinnati devido a lesão no punho

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AFP
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Repórter
04/08/2026 20:15

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O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, desistiu de participar do Masters 1000 de Cincinnati enquanto continua se recuperando de uma lesão no punho que o mantém afastado das quadras desde abril, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (4).

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Alcaraz planejava retornar no torneio que será disputado de 8 a 30 de agosto para se preparar para o US Open, o último Grand Slam da temporada.

"Sabemos que Carlos está fazendo o possível para voltar a competir o quanto antes", disse o diretor do Masters 1000 de Cincinnati, Bob Moran. "Desejamos a ele o melhor em sua recuperação e esperamos recebê-lo de volta em Cincinnati no futuro".

Alcaraz não disputa um torneio desde que se lesionou na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona, em abril.

O espanhol, vencedor de sete Grand Slams, já havia perdido os Masters 1000 de Madri e Roma e, na sequência, Roland Garros, onde defendia o bicampeonato.

Ele também não pôde disputar Wimbledon, torneio vencido pelo italiano Jannik Sinner pelo segundo ano consecutivo.

Sua ausência em Cincinnati representa mais um contratempo na preparação para o US Open, do qual é o atual campeão, que começa em 30 de agosto, em Nova York.

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bb/cl/ag/cb/am

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