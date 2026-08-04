Mohamed Salah perto de assinar com o Trabzonspor, da Turquia

O Trabzonspor, da Turquia, anunciou nesta terça-feira (4) que iniciou "negociações" com o atacante egípcio Mohamed Salah, que está livre no mercado após encerrar sua passagem de nove temporadas pelo Liverpool.

O jogador de 34 anos, capitão e astro da seleção do Egito, chegará na quarta-feira a Istambul, onde deve passar por exames médicos antes de viajar a Trabzon à noite, explicou o clube turco.

"As negociações para a contratação de Mohamed Salah foram iniciadas", declarou a equipe no X.

Campeão nacional pela última vez em 2022, o Trabzonspor é um dos poucos clubes da Turquia que rivaliza com Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, os três grandes de Istambul.

A equipe vai disputar as fases preliminares da Liga Europa após terminar o Campeonato Turco da temporada passada na terceira colocação.

Salah é ídolo da seleção do Egito (66 gols em 119 jogos) e do Liverpool, onde marcou 257 gols e deu 123 assistências em 442 jogos.

O atacante conquistou nove títulos com a camisa dos 'Reds', entre eles o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões.

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