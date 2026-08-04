Presidente da federação jordaniana acusa Infantino de 'chantagem'

O príncipe Ali bin Al-Hussein, presidente da Associação de Futebol da Jordânia, se juntou aos críticos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao acusá-lo de recorrer à "chantagem" em meio à crescente oposição à sua gestão.

Em mensagem publicada no X, Al-Hussein, ex-vice-presidente da Fifa e adversário de Infantino nas eleições de 2016, questionou a conduta do dirigente ítalo-suíço à frente da entidade que rege o futebol mundial.

O meio-irmão do rei da Jordânia também apontou os problemas de visto enfrentados por torcedores que pretendiam viajar aos Estados Unidos para a Copa do Mundo, as taxas impostas pelo governo americano e o não pagamento de bônus aos jogadores durante a Copa Árabe organizada pela Fifa em dezembro de 2025 no Catar.

"Está claro que o verdadeiro problema vem da liderança", escreveu o príncipe.

"Durante meses, a Fifa se negou a nos ajudar com essas e outras questões, até que me disseram verbalmente, durante a Copa do Mundo, que se eu apoiasse Infantino, isso ajudaria muito a nossa federação".

"Na Jordânia, temos orgulho de defender valores éticos. Não o apoiamos antes e certamente não o faremos agora. Toda essa situação se assemelha a uma chantagem, e nos recusamos a ceder", conclui a publicação.

As críticas do presidente da federação jordaniana se somam às vozes em número cada vez maior de figuras do futebol que estão se distanciando de Infantino, principal defensor de um projeto - já revogado - para abrir a Copa do Mundo e outras competições da Fifa a investidores privados e que tentará se reeleger em março do ano que vem.

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