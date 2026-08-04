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SpaceX anuncia que receita aumentou 92% em primeiro informe de resultados

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AFP
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Repórter
04/08/2026 18:04

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A SpaceX, do bilionário Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (4) que sua receita aumentou 92% no segundo trimestre, superando as previsões dos analistas em cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões) no primeiro balanço divulgado desde sua abertura de capital, em junho.

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Os contratos relacionados à computação para o desenvolvimento de inteligência artificial e o crescimento da Starlink impulsionaram os resultados, informou a empresa em comunicado.

Apesar disso, a companhia continuou realizando elevados desembolsos, com investimentos de capital superiores a US$ 18 bilhões (R$ 91,8 bilhões) no trimestre encerrado em junho.

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smb/md/vel/cr/am

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