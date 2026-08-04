Preço do petróleo despenca diante da expectativa de acordo para reabertura de Ormuz

Os preços do petróleo caíram com força nesta terça-feira (4), e o Brent voltou a ficar abaixo de US$ 80, depois que os investidores demonstraram otimismo diante da expectativa dos Estados Unidos de alcançar um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent do mar do Norte, para entrega em outubro, caiu 5,26%, para US$ 79,36, seu menor fechamento desde 10 de julho.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em setembro, recuou 5,69%, para US$ 75,77.

"Estamos em conversações com os iranianos e acredito que existe a possibilidade de que hoje ou amanhã cheguemos a um acordo para abrir o estreito e avançar rumo a uma situação mais normalizada neste conflito", disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em entrevista à CNBC.

Suas declarações provocaram imediatamente a queda dos preços do petróleo, que registravam uma leve alta no início do pregão.

"O mercado acompanha de perto as negociações (...) e acredita que será alcançado um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz", explicou à AFP Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates.

O Catar, país mediador ao lado do Paquistão e de Omã, afirmou que estão "em andamento" os esforços para encontrar uma "solução de curto prazo que permita retomar o diálogo", segundo o porta-voz de seu Ministério das Relações Exteriores, Majed al Ansari.

As tensões persistem no Oriente Médio e a navegação continua perigosa. Um navio no Estreito de Ormuz foi atingido por um "projétil de origem desconhecida" nesta terça-feira, segundo a agência marítima britânica UKMTO.

Outro navio afundou no Mar Vermelho após um ataque, no contexto do bloqueio marítimo dos portos sauditas promovido pelos rebeldes houthis do Iêmen.

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