Svitolina e Swiatek avançam à 3ª rodada do WTA 1000 de Toronto

A ucraniana Elina Svitolina e a polonesa Iga Swiatek, duas das favoritas ao título, avançaram nesta terça-feira (4) para a terceira rodada do WTA 1000 de Toronto.

Em busca de seu segundo título de WTA 1000 em 2026, após a vitória em Roma, em maio, Svitolina teve que lutar muito e superar dois tie-breaks para derrotar a espanhola Jessica Bouzas em três sets, com parciais de 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) e 6-4.

A ucraniana de 31 anos, número 9 do mundo, terá como próxima adversária a vencedora do duelo entre a austríaca Anastasia Potapova e a romena Elena-Gabriela Ruse.

Por sua vez, a polonesa Iga Swiatek (N.8) venceu sem dificuldades a tcheca Sara Bejlek, com parciais de 6-0 e 6-3.

Swiatek, ex-número 1 do mundo e semifinalista no torneio canadense em 2023, vai enfrentar a suíça Viktorija Golubic, que avançou à terceira rodada com vitória sobre a croata Donna Vekic.

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