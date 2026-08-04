Nepal faz vigília em homenagem a alpinistas mortos em avalanche no Paquistão

Centenas de nepaleses se reuniram nesta terça-feira (4) em Katmandu para uma vigília em homenagem aos dez alpinistas, entre eles o renomado britânico-nepalês Nirmal Purja, mortos em uma avalanche no Broad Peak, no norte do Paquistão.

Ao som das salmodias de monges budistas, cerca de 500 pessoas em luto acenderam velas e incensos em uma praça no centro da capital nepalesa.

Nirmal Purja, que liderava a expedição, morreu junto a outros nove alpinistas, entre eles seis guias de alta montanha nepaleses, após terem sido atingidos por uma avalanche mortal no Broad Peak - o 12º pico mais alto do mundo, com 8.047 metros -, na quinta-feira, no Paquistão.

"O Nepal perdeu uma geração de alpinistas experientes", lamentou Tul Singh Gurung, presidente da Associação Nacional de Guias de Montanha do Nepal.

Os participantes do ato fizeram um minuto de silêncio diante de uma faixa com as fotos dos dez alpinistas falecidos.

No centro, as velas foram dispostas de forma a reproduzir o formato da bandeira do Nepal, composta por dois triângulos.

Em 2019, Nirmal Purja fez história ao escalar os 14 picos mais altos do planeta, com mais de 8 mil metros, em seis meses e seis dias, um recorde na época.

Sua façanha foi relatada no documentário da Netflix "14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses", o qual contribuiu para inspirar uma nova geração de alpinistas e melhorar a imagem do Nepal em uma modalidade por muito tempo dominada por aventureiros ocidentais.

Em 2021, fez parte da primeira equipe totalmente nepalesa a subir durante o inverno o K2, segunda montanha mais alta do mundo depois do Monte Everest (8.611 metros).

Em sua cidade natal, Ramnagar, no sul do Nepal, onde vive sua família, os moradores expressam sua dor e prestam homenagens diante de uma foto do alpinista.

"Toda a cidade de Ramnagar chorou", declarou à AFP a moradora Shanta Ghale.

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