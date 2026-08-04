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Internacional

Arsenal intensifica negociações com Newcastle para contratar Bruno Guimarães

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 16:17

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O Arsenal intensificou as negociações com o Newcastle para contratar o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, segundo diversos veículos de imprensa publicaram nesta terça-feira (4).

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Os 'Gunners', atuais campeões da Premier League e vice-campeões europeus, tiveram rejeitada uma proposta de 70 milhões de libras esterlinas (R$ 480 milhões na cotação atual) feita recentemente para ter o jogador, mas planejam fazer uma nova oferta.

Bruno, de 28 anos, marcou nove gols e deu oito assistências entre todas as competições com o Newcastle na temporada passada. Ele chegou ao clube em 2022 por 35 milhões de libras (R$ 240 milhões), vindo do Lyon.

O Newcastle quer evitar repetir a longa novela que terminou com a saída do atacante sueco Alexander Isak para o Liverpool pouco antes do fechamento da janela de transferências no ano passado.

Depois das férias após a Copa do Mundo, em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega, Bruno se reapresentou normalmente para os treinos de pré-temporada na Espanha.

No entanto, é cada vez menos provável que ele continue no Newcastle até a estreia na Premier League, em 23 de agosto, contra o Liverpool.

O Arsenal, por sua vez, inicia a defesa do título contra o Coventry City no dia 21 de agosto, no Emirates Stadium.

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smg/jc/iga/raa/cb/am

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