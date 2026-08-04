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Barcelona contrata atacante brasileira Kerolin em tranferência recorde

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Repórter
04/08/2026 16:05

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O Barcelona feminino, atual campeão europeu, anunciou nesta terça-feira (4) a contratação da atacante brasileira Kerolin, que estava no Manchester City.

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A jogadora, que assinou até 2030, é a contratação mais cara da história do time feminino do Barça, que segundo a imprensa espanhola teria desembolsado US$ 1,2 milhão (R$ 6,1 milhões na cotação atual).

O valor também seria o maior envolvendo uma brasileira, superando a transferência da também atacante Amanda Gutierres do Palmeiras para o Boston Legacy por US$ 1,1 milhão (R$ 5,6 milhões) em outubro de 2025.

Em comunicado, o Barcelona definiu Kerolin, destaque da Seleção Brasileira, como uma jogadora "com talento, velocidade e experiência internacional".

A atacante de 26 anos "consegue fazer a diferença no terço final graças à sua habilidade no mano a mano, velocidade e faro de gol", acrescenta a nota.

Kerolin viverá sua segunda experiência no futebol espanhol, depois de ter passado pelo Madrid CFF em 2021.

O Barcelona é a grande força do futebol feminino na Espanha e foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2025/2026.

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iga/raa/cb/am

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