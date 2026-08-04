Nicolas, lateral do São Paulo, é detido após atropelar e matar idoso

O lateral-esquerdo Nicolas, do São Paulo, foi detido após atropelar e matar um idoso na região de Barueri, informaram as autoridades e o clube nesta terça-feira (4).

O jogador de 19 anos, preso em flagrante depois do incidente, responderá em liberdade ao processo pela morte do homem de 84 anos, segundo seus advogados e o São Paulo.

Nicolas "foi autuado por participar de corrida na direção de veículo automotor, em via pública, e ficou à disposição da Justiça", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em comunicado enviado à AFP.

O jovem lateral, que já estreou no Brasileirão e na Copa Sul-Americana, "prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade", publicou o São Paulo em nota.

O clube afirmou que "seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico".

Segundo as autoridades, Nicolas não estava sob efeito de álcool e sua documentação estava em ordem.

O idoso foi socorrido no local, mas "não resistiu aos ferimentos", informou a Secretaria de Segurança Pública.

Em comunicado, a defesa do jogador afirmou que a vítima estava "fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia".

Nem o clube, nem os advogados de Nicolas se pronunciaram sobre a acusação de que o jogador estava participando de um racha em via pública no momento do atropelamento.

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