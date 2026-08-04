Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Nenhuma decisão', diz Xabi Alonso sobre retorno de Mudryk após suspensão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 14:41

compartilhe

SIGA

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, respondeu nesta terça-feira (4) a perguntas sobre o futuro do atacante ucraniano Mykhailo Mudryk, que está novamente à disposição após uma suspensão por doping que o afastou das competições por quase dois anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Nenhuma decisão foi tomada", declarou o treinador em Hong Kong, onde os 'Blues' vão enfrentar a Juventus em amistoso na quarta-feira.

"Tudo passou tão rápido que o essencial para nós é pensar nele, garantir que ele se sinta novamente integrado à dinâmica do grupo, que faça parte da equipe", acrescentou Alonso.

A Federação Inglesa (FA) autorizou Mudryk a voltar a jogar após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que encerrou o processo do recurso apresentado pelo jogador à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Mudryk havia sido suspenso por quatro anos após um exame realizado em 2024 revelar a presença de uma baixa concentração de meldonium, uma substância proibida.

O atacante, hoje aos 25 anos e por quem o Chelsea pagou cerca de 100 milhões de euros (R$ 553 milhões na cotação da época) em janeiro de 2023, não joga desde o dia 10 de novembro de 2024.

A situação alimentou rumores sobre uma venda ou empréstimo do jogador para que ele possa recuperar a forma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mjw/ah/jde/dam/ahg/cb/am

Tópicos relacionados:

eng esporte fbl ukr

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay