Democratas votam em primárias no Michigan, estado crucial nas legislativas

Os democratas votam, nesta terça-feira (4), em primárias no Michigan, onde um candidato de esquerda enfrenta uma congressista apoiada pelo establishment em uma disputa que definirá o futuro do partido em nível nacional.

Os candidatos na disputa pela vaga em questão são Abdul El-Sayed, um médico da ala progressista do Partido Democrata, e Haley Stevens, atual deputada, apoiada pelo establishment do partido.

Quem sair vencedor neste estado do norte do país com mais de 10 milhões de habitantes enfrentará nas eleições legislativas de novembro o republicano Mike Rogers na disputa por um assento deixado vago pelo democrata Gary Peters.

Os democratas pretendem recuperar a maioria do Senado, mas para consegui-lo devem sem dúvida manter o assento neste estado, onde Donald Trump venceu em 2024.

As primárias democratas desta terça-feira despertam muito interesse.

Uma vitória de Abdul El-Sayed, favorito nas pesquisas, coroaria o movimento progressista, que já obteve vitórias nas primárias recentes em Nova York e no Colorado.

Ele conta com o apoio de várias personalidades progressistas do partido, como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

O candidato se diz disposto a lutar pelas classes populares frente a Trump, aos grandes empresários, mas também contra os atuais dirigentes do Partido Democrata e o movimento pró-israelense nos Estados Unidos.

Haley Stevens, deputada desde 2019 dos arredores de Detroit, concentrou sua campanha na reindustrialização e em sua capacidade de reunir pessoas de diferentes setores frente aos republicanos.

Esta ex-assessora do presidente Barack Obama em temas da indústria automotiva conta com o apoio de vários dirigentes democratas, como Chuck Schumer e a governadora de Míchigan, Gretchen Whitmer.

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