Francês Hervé Renard é o novo técnico da Costa do Marfim

O francês Hervé Renard é o novo técnico da seleção da Costa do Marfim, anunciou a Federação Marfinense de Futebol (FIF) em suas redes sociais nesta terça-feira (4).

O treinador, de 57 anos, volta a comandar os 'Elefantes' depois de uma primeira passagem de um ano, período em que foi campeão da Copa Africana de Nações (CAN) de 2015.

Renard chega para substituir Emerse Faé, cujo contrato não foi renovado apesar do título da CAN de 2024 e de ter alcançado a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, um feito inédito para a Costa do Marfim.

O francês tem boa reputação no continente africano, onde também já treinou Zâmbia, Angola, Marrocos e Tunísia, que assumiu durante o Mundial na América do Norte e comandou por dois jogos até a eliminação na fase de grupos, após a demissão repentina de Sabri Lamouchi.

No entanto, suas experiências recentes não foram positivas, depois de ter sido demitido da seleção da Arábia Saudita em abril, apesar da classificação para a Copa do Mundo, além da eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 à frente da seleção feminina da França.

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