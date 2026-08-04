Banco Mundial insta países em desenvolvimento a adotarem IA para melhorar sua governança

O Banco Mundial (BM) instou os países em desenvolvimento nesta terça-feira (4) a adotarem ferramentas de inteligência artificial (IA) para melhorar sua governança, sob o risco de ficarem para trás caso não o façam.

"A IA lançou uma tábua de salvação para as economias em desenvolvimento, e elas deveriam aproveitá-la", disse Indermit Gill, economista-chefe do Grupo Banco Mundial, enquanto a organização apresentava seu Relatório Anual sobre Desenvolvimento Mundial.

"Não precisam de grandes modelos nem de grandes centros de dados para colher seus benefícios", acrescentou, defendendo a adaptação de ferramentas de IA de menor custo às condições locais para obter resultados nos setores de saúde, educação, justiça e agricultura.

Os modelos avançados de IA, em grande medida desenvolvidos nos Estados Unidos e na China, oferecem a capacidade de analisar dados e automatizar tarefas de forma rápida. Contudo, exigem enormes centros de dados que consomem muita eletricidade e água, consequentemente aprofundando a mudança climática.

"As economias em desenvolvimento encontram-se hoje em meio ao seu desempenho de crescimento médio mais fraco em três décadas", afirmou um comunicado do BM que acompanha o relatório.

"A IA poderia aumentar significativamente esse desempenho antes do fim da década (...), ao mesmo tempo em que oferece benefícios tangíveis à população".

O relatório insta os países a utilizarem a IA para "ajudar a ampliar serviços médicos, jurídicos, educacionais e agrícolas que, de outra forma, seriam caros, para bilhões de pessoas desassistidas, alcançando em uma década o que, de outra forma, poderia levar um século".

"A janela para fazer isso da maneira certa é estreita", afirmou Gaurav Nayyar, diretor do relatório.

O documento apresenta exemplos de aplicações de IA na governança, como o aumento do número de testes de detecção de diabetes em Bangladesh, ou a redução de custos para agricultores na Índia graças a previsões meteorológicas avançadas.

No entanto, o Banco Mundial também alerta que "a IA poderia ampliar as lacunas entre países, aumentar a desigualdade dentro deles, concentrar o poder de mercado, enfraquecer a confiança nas instituições públicas e criar novos riscos para a segurança, os direitos e a coesão social".

Também ressalta que as ferramentas desta tecnologia poderiam bloquear a mobilidade econômica ao eliminar empregos de classe média a longo prazo.

O relatório foi redigido com a ajuda de diversas ferramentas de IA, como OpenAI, DeepSeek, Google e Anthropic, segundo um comunicado de transparência.

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